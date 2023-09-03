リガポルトガル
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1 - 2
終了
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アレハンドロ・マルケス 34'
ペドロ・マルヘイロ 4'ティアゴ・モライス 41'
(HT 1-2) (終了 1-2)

エストリル 対 ボアヴィスタ結果＆スタッツ,