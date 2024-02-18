リガポルトガル
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1 - 3
終了
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アレハンドロ・マルケス 46'
ガブリエルペレイラ 59'フェリックス・コレイア 69'アリ・アリプール 90' + 6'
(HT 0-0) (終了 1-3)

エストリル 対 ジル・ヴィセンテ結果＆スタッツ,