リガポルトガル
team-logo
4 - 1
終了
team-logo
アレハンドロ・マルケス 30'W. Pina 42'P. Alvaro 64'J. Holsgrove 90'
H. Araujo 24'
(HT 2-1) (終了 4-1)

エストリル 対 アロウカ結果＆スタッツ,