コパ・アメリカ
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1 - 2
終了
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ジェレミー・サルミエント 40'
ジョンデル・カディス 64'エドゥアルド・ベッロ 74'
(HT 1-0) (終了 1-2)

エクアドル 対 ベネズエラ結果＆スタッツ,