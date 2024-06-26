コパ・アメリカ
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3 - 1
終了
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ケイシー・パルマー 13' (og)Kendry Paez 45' + 4' (pk)アラン・ミンダ 90' + 1'
マイケル・アントニオ 54'
(HT 2-0) (終了 3-1)

エクアドル 対 ジャマイカ結果＆スタッツ,