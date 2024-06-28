コパ・アメリカ
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5 - 0
終了
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ファクンド・ペリストリ 8'ダルウィン・ヌニェス 21'マクシミリアーノアラウージョ 77'フェデリコ・バルベルデ 81'ロドリゴベンタンクール 89'
(HT 2-0) (終了 5-0)

ウルグアイ 対 ボリビア結果＆スタッツ,