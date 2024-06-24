コパ・アメリカ
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3 - 1
終了
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マクシミリアーノアラウージョ 16'ダルウィン・ヌニェス 85'マティアスビニャ 90' + 1'
ミゲル・ムリーリョ 90' + 4'
(HT 1-0) (終了 3-1)

ウルグアイ 対 パナマ結果＆スタッツ,