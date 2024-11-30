プレミアリーグ
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2 - 4
終了
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ヨルゲンストランドラーセン 5', 69'
ジャスティン・クライファート 3' (pk), 18' (pk), 74' (pk)ミロシュ・ケルケス 8'
(HT 1-3) (終了 2-4)

ウルヴス 対 AFCボーンマス結果＆スタッツ,