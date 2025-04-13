プレミアリーグ
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4 - 2
終了
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ライアン・アイト・ノウリ 2'ジェド・スペンス 38' (og)ヨルゲンストランドラーセン 64'マテウス・サント 86'
マティステル 59'リシャルリソン 85'
(HT 2-0) (終了 4-2)

ウルヴス 対 トッテナム結果＆スタッツ,