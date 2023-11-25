ブンデスリーガ
team-logo
1 - 1
終了
team-logo
ケヴィン・フォラント 88'
エルメディン・デミロビッチ 39' (pk)
(HT 0-1) (終了 1-1)

ウニオン・ベルリン 対 FCアウクスブルク結果＆スタッツ,