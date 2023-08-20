ブンデスリーガ
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4 - 1
終了
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ケビン・ベーレンス 1', 9', 70'ミロシュ・パントヴィッチ 90' + 6'
アントニー・カシ 64'
(HT 2-0) (終了 4-1)

ウニオン・ベルリン 対 1. FSV マインツ 05結果＆スタッツ,