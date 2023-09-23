ブンデスリーガ
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0 - 2
終了
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アンドレイ・クラマリッチ 22' (pk)マクシミリアンバイエル 38'
(HT 0-2) (終了 0-2)

ウニオン・ベルリン 対 ホッフェンハイム結果＆スタッツ,