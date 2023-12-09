ブンデスリーガ
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3 - 1
終了
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ケヴィン・フォラント 24' (pk)ベネディクト・ホラーバッハ 50'ミッケル・カウフマン 75'
アラサヌ・プレア 77'
(HT 1-0) (終了 3-1)

ウニオン・ベルリン 対 ボルシアMG結果＆スタッツ,