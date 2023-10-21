ブンデスリーガ
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0 - 3
終了
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セール・ギラシ 16'Silas Katompa Mvumpa 81'デニズ・ウンダフ 88'
(HT 0-1) (終了 0-3)

ウニオン・ベルリン 対 シュトゥットガルト結果＆スタッツ,