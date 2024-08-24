セリエ A
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2 - 1
終了
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ロレンツォ・ルッカ 5'フロリアン・トヴァン 49'
グスタフ・イサクセン 90' + 5'
(HT 1-0) (終了 2-1)

ウディネーゼ 対 ラツィオ結果＆スタッツ,