セリエ A
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0 - 3
終了
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フェデリコ・キエーザ 2'ドゥシャン・ヴラホヴィッチ 20' (pk)アドリアン・ラビオ 45' + 3'
(HT 0-3) (終了 0-3)

ウディネーゼ 対 ユヴェントス結果＆スタッツ,