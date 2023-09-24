セリエ A
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0 - 2
終了
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ルーカスマルティネスクアルタ 32'ジャコモ・ボナベンチュラ 90' + 2'
(HT 0-1) (終了 0-2)

ウディネーゼ 対 フィオレンティーナ結果＆スタッツ,