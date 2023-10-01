セリエ A
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2 - 2
終了
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ロレンツォ・ルッカ 23'Alan Matturro 90' + 1' (og)
アルベルト・グドムンドソン 14', 41'
(HT 1-2) (終了 2-2)

ウディネーゼ 対 ジェノア結果＆スタッツ,