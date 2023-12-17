セリエ A
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2 - 2
終了
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ロレンツォ・ルッカ 36'ロベルト・ペレイラ 55'
ドメニコ・ベラルディ 75' (pk), 88' (pk)
(HT 1-0) (終了 2-2)

ウディネーゼ 対 サッスオーロ結果＆スタッツ,