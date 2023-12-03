セリエ A
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3 - 3
終了
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クリスチャンカバセレ 16'ロレンツォ・ルッカ 30', 72'
ミラン・ジュリッチ 37' (pk)シリル・ウンゴニ 61'トーマス・アンリ 90' + 7'
(HT 2-1) (終了 3-3)

ウディネーゼ 対 エラス・ヴェローナ結果＆スタッツ,