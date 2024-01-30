AFC アジアカップ
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2 - 1
終了
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アジズベック・トゥルグンバエフ 37'Abbosbek Fayzullayev 65'
スパチョク・サラチャット 58'
(HT 1-0) (終了 2-1)

ウズベキスタン 対 タイ王国結果＆スタッツ,