プレミアリーグ
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2 - 5
終了
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アーロン・ワン・ビサカ 38'エマソン 40'
ガブリエル 10'レアンドロ・トロサール 27'マルティン・ウーデゴール 34' (pk)カイ・ハフェルツ 36'ブカヨサカ 45' + 5' (pk)
(HT 2-5) (終了 2-5)

ウェストハム 対 アーセナル結果＆スタッツ,