プレミアリーグ
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1 - 2
終了
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ルーカス・パケタ 37' (pk)
アマドゥオナナ 4'ジョン・デュラン 79'
(HT 1-1) (終了 1-2)

ウェストハム 対 アストン・ヴィラ結果＆スタッツ,