ジュピラー･プロリーグ
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2 - 2
終了
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グリフィン・ヨウ 62'アルフィー・ディヴァイン 75'
エミン・バイラム 53' (og)R. Nyakossi 58'
(HT 0-0) (終了 2-2)

ウェステルロー 対 ルーヴェン結果＆スタッツ,