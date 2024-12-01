ジュピラー･プロリーグ
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2 - 2
終了
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マティア・フリガン 15'A. Sayyadmanesh 86'
M. Dean 42' (pk)M. Sonko 48'
(HT 1-1) (終了 2-2)

ウェステルロー 対 ヘント結果＆スタッツ,