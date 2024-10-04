ジュピラー･プロリーグ
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2 - 2
終了
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L. Vuskovic 61', 84'
T. Reyners 24'ライアン・サヌシ 81'
(HT 0-1) (終了 2-2)

ウェステルロー 対 ベールスホットVA結果＆スタッツ,