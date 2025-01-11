ジュピラー･プロリーグ
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1 - 2
終了
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アルフィー・ディヴァイン 45' + 3'
A. Ferrari 6'伊藤涼太郎 65'
(HT 1-1) (終了 1-2)

ウェステルロー 対 シント＝トロイデン結果＆スタッツ,