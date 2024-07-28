ジュピラー･プロリーグ
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3 - 0
終了
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Lucas Stassin 18', 55'Allahyar Sayyadmanesh 64'
(HT 1-0) (終了 3-0)

ウェステルロー 対 サークル・ブルッヘ KSV結果＆スタッツ,