ジュピラー･プロリーグ
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4 - 0
終了
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アルフィー・ディヴァイン 49', 70'グリフィン・ヨウ 74'ジョーダンボス 89'
(HT 0-0) (終了 4-0)

ウェステルロー 対 コルトレイク結果＆スタッツ,