ジュピラー･プロリーグ
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1 - 2
終了
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A. Sayyadmanesh 41' (pk)
J. Spileers 4'ハンス・ヴァナケン 24'
(HT 1-2) (終了 1-2)

ウェステルロー 対 クラブ・ブルッヘ結果＆スタッツ,