ブンデスリーガ
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2 - 3
終了
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キリアンフィッシャー 58'アンドレアス・スコフ・オルセン 75'
生駒ロイス・オペンダ 11'シャビ・シモンズ 26', 49'
(HT 0-2) (終了 2-3)

ヴォルフスブルク 対 RBライプツィヒ結果＆スタッツ,