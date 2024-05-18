ブンデスリーガ
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1 - 3
終了
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ケビン・パレデス 18'
Brajan Gruda 24'セップ・ファン・デン・バーグ 72'ヨナタン・ブルカルト 85'
(HT 1-1) (終了 1-3)

ヴォルフスブルク 対 1. FSV マインツ 05結果＆スタッツ,