ブンデスリーガ
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2 - 2
終了
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レオ・エスティガード 1' (og)ヨナス・ウィンド 81'
パヴェル・カデジャーベク 34'マリウス・ブエルター 84'
(HT 1-1) (終了 2-2)

ヴォルフスブルク 対 ホッフェンハイム結果＆スタッツ,