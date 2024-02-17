ブンデスリーガ
team-logo
1 - 1
終了
team-logo
ヤニック・ゲルハルト 64'
ニクラス・フュエルルクルグ 8'
(HT 0-1) (終了 1-1)

ヴォルフスブルク 対 ボルシア・ドルトムント結果＆スタッツ,