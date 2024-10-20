ブンデスリーガ
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2 - 4
終了
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ティアゴ・トマス 19'ヨアキムメーレ 79'
ミッチェル・ヴァイザー 45' + 5'フェリックス・アグ 51'マーヴィン・ドゥックシュ 67'マルコ・グリュエル 72'
(HT 1-1) (終了 2-4)

ヴォルフスブルク 対 ブレーメン結果＆スタッツ,