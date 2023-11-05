ブンデスリーガ
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2 - 2
終了
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ヴァーツラフ・チェルニー 37'ケビン・パレデス 59'
マーヴィン・ドゥックシュ 7'ラファエルサントスボア 65'
(HT 1-1) (終了 2-2)

ヴォルフスブルク 対 ブレーメン結果＆スタッツ,