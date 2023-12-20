ブンデスリーガ
team-logo
1 - 0
終了
team-logo
マクシミリアンアーノルド 45' + 1'
ジャマル・ムシアラ 33'ハリーケイン 43'
(HT 1-2) (終了 1-0)

ヴォルフスブルク 対 バイエルン結果＆スタッツ,