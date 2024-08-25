ブンデスリーガ
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2 - 3
終了
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ロヴロ・マイェル 47' (pk), 55'
ジャマル・ムシアラ 20'ヤクブ・カミンスキー 65' (og)セルジュ・ニャブリ 82'
(HT 0-1) (終了 2-3)

ヴォルフスブルク 対 バイエルン結果＆スタッツ,