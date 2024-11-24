エールディビジ
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2 - 2
終了
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ジェシー・ボッシュ 61'ジェレミー・ボキラ 90' + 8' (pk)
L. Sauer 31'レオ・グライムル 53'
(HT 0-1) (終了 2-2)

ヴィレムII 対 NACブレダ結果＆スタッツ,