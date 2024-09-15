エールディビジ
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3 - 0
終了
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キアン・ファーセン 8' (pk)R. Meerveld 30'ロション・ファン・エイマ 52' (og)
(HT 2-0) (終了 3-0)

ヴィレムII 対 ヴァールヴァイク結果＆スタッツ,