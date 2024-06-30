J1 リーグ
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3 - 1
終了
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武藤嘉紀 18'マテウス・ソア 38'大迫 勇也 62'
アレクサンダルチャブリック 8'
(HT 2-1) (終了 3-1)

ヴィッセル神戸 対 鹿島アントラーズ結果＆スタッツ,