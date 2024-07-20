J1 リーグ
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3 - 3
終了
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佐々木大樹 33'山内カケル 90'菊池流帆 90' + 3'
パトリック 22'稲垣祥 54', 90' + 10' (pk)
(HT 1-1) (終了 3-3)

ヴィッセル神戸 対 名古屋グランパス結果＆スタッツ,