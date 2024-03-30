J1 リーグ
team-logo
6 - 1
終了
team-logo
大迫 勇也 8'宮代大聖 24', 49'武藤嘉紀 43', 90' + 5'山川哲史 72'
井手口陽介 73' (og)
(HT 3-0) (終了 6-1)

ヴィッセル神戸 対 北海道ｺﾝｻﾄﾞｰﾚ札幌結果＆スタッツ,