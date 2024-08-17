J1 リーグ
team-logo
2 - 2
終了
team-logo
大迫 勇也 45' + 3'宮代大聖 84'
宇佐美貴 56'中谷進之介 90' + 5'
(HT 1-0) (終了 2-2)

ヴィッセル神戸 対 ガンバ大阪結果＆スタッツ,