J1 リーグ
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3 - 2
終了
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佐々木大樹 15'宮代大聖 25'遠藤ロイ 55' (og)
藤原奏哉 51'遠藤ロイ 76'
(HT 2-0) (終了 3-2)

ヴィッセル神戸 対 アルビレックス新潟結果＆スタッツ,