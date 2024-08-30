エールディビジ
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0 - 3
終了
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ルーベン・ファン・ボメル 31', 36'M. Meerdink 87'
(HT 0-2) (終了 0-3)

ヴァールヴァイク 対 AZアルクマール結果＆スタッツ,