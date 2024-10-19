エールディビジ
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2 - 2
終了
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リコネルマーガレット 23'シルフェステルファンデルウォーター 47'
セム・スタイン 11'カレルエイティング 90' + 1'
(HT 1-1) (終了 2-2)

ヴァールヴァイク 対 トゥウェンテ結果＆スタッツ,