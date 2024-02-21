AFCチャンピオンズリーグ1
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1 - 2合計 1 - 5
終了
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三平和司 88'
キム・ジヒョン 11'ミンギュジュ 90' + 4'
(HT 0-1) (終了 1-2)

ヴァンフォーレ甲府 対 蔚山現代結果＆スタッツ,