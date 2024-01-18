AFC アジアカップ
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0 - 3
終了
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Abbosbek Fayzullayev 4'イゴール・セルゲーエフ 18'Sherzod Nasrulloev 45' + 4'
(HT 0-3) (終了 0-3)

インド 対 ウズベキスタン結果＆スタッツ,