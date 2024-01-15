AFC アジアカップ
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1 - 3
終了
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マルセリーノフェルディナン 37'
モハナド・アリ 17'オサマ・ラシド 45' + 7'アイマン・フサイン 75'
(HT 1-2) (終了 1-3)

インドネシア 対 イラク結果＆スタッツ,